Da settembre i migliori giovani del beach volley nazionale stanno vivendo l'esperienza del Club Italia. Vivono, studiano e si allenano nel centro di preparazione olimpica di Formia, guidati dagli allenatori vastesi Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis per dare sostanza ad un movimento sportivo che, spinto anche dagli ottimi risultati di Paolo Nicolai e Daniele Lupo, è in continua crescita. In questo nutrito ed interessante gruppo ci sono anche due abruzzesi: la vastese Claudia Scampoli e il pescarese Paolo Cappio. Nei giorni scorsi anche loro si sono allenati alla Beach Arena di Vasto Marina insieme a Paolo Nicolai [L'INTERVISTA A NICOLAI, MARCOVECCHIO E DE MARINIS] così da mantenere uno stato ottimale di forma durante le vacanze ed affrontare con il piglio giusto la ripresa degli allenamenti a Formia nei primi giorni di gennaio.

È stata l'occasione per farci raccontare dai due giovani atleti come stanno vivendo in questi primi mesi l'avventura del Club Italia [GUARDA IL VIDEO]