Ore 14,50 - Al momento, si registra solo qualche spruzzata di neve nell'Alto Vastese.

L'allerta meteo - "Da quest'anno abbiamo anche una turbina spazzaneve per marciapiedi", da liberare nel caso in cui si dovessero formare coltri nevose e ghiacciate che tante cadute hanno provocato in passato. Vigili del fuoco e protezione civile pronti a fare gli straordinari a Vasto dopo l'allerta meteo diramata nel tardo pomeriggio di ieri dal Centro funzionale d'Abruzzo. "Sono caduti i primi fiocchi di neve, senza depositarsi a terra, anche a Cupello e in località Sant'Antonio Abate, nella parte alta di Vasto", dice alle 13,30 Eustachio Frangione, il responsabile del Gruppo comunale di protezione civile.

"Il bollettino prevedeva precipitazioni nevose dai 500 metri in su ma, viste le attuali condizioni meteo, non è escluso possa arrivare anche a quote basse. Qui nella nostra sede operativa", nei sotterranei del terminal bus di via dei Conti Ricci, "siamo pronti a intervenire pieno organico, con i nostri 25 volontari e i 12 mezzi in dotazione".

Vento forte dalle prime ore del mattino su tutta la costa. Rinforzati gli ormeggi al porto di Punta Penna.