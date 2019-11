L’assessore all’Ambiente della Regione Molise, Vittorino Facciolla e il consigliere regionale, Cristiano Di Pietro spezzano una lancia a favore di Simona Contucci, assessore del Comune di Montenero di Bisaccia, di creare la Riserva Naturale regionale “Foce del fiume Trigno” [LEGGI].

Un’iniziativa, questa, vista dai due rappresentanti regionali come un primo passo per valorizzare e preservare un sito di notevole interesse sotto il profilo ambientale grazie alla biodiversità che lo caratterizza.

"È prioritario tutelare il nostro territorio e favorire, al contempo, ricadute positive per l’economia locale grazie a quel turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente che con l’Istituzione della Riserva Naturale regionale si verrebbe a creare – commentano Facciolla e Di Pietro – Consapevoli della necessità di dover preservare e riqualificare il sito di interesse comunitario situato alla foce del fiume Trigno, ribadiamo l’intenzione di voler seguire da vicino e personalmente l’iter di istituzione della Riserva dandone la priorità che merita, così come richiesto dall’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia nonché dalle diverse associazioni ambientaliste che da sempre si spendono per la sua salvaguardia".