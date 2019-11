E' allarme furti a Vasto, dove nelle ultime settimane sono stati messi a segno decine di raid. Nel mirino dei ladri sono finiti interi quartieri. Ad esempio, la zona di via Salvo D'Acquisto (ex via Alborato), dove i malviventi sono entrati in cinque appartamenti. In una circostanza, due ladri incappucciati sono stati scoperti e messi in fuga dai padroni di casa che stavano rientrando proprio al momento in cui gli ignoti tentavano di forzare la porta d'ingresso dell'abitazione.

Un altro colpo messo a segno anche a Vasto Marina, dove la scorsa settimana era stato svaligiato il bar La Sterlina di viale Dalmazia.

Stavolta, una banda composta da 4 persone coi volti travisati da capucci ha fatto razzia di merce all'interno del Macron Store, un negozio di articoli sportivi che si trova in via Donizetti, nei prezzi dell'incrocio con la statale 16. Considerato che hanno agito a volto coperto, probabilmente le immagini della videosorveglianza potranno essere utili solo a individuare l'automobile con la quale sono entrati in azione e si sono dati alla fuga.