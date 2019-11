Urban Things e Beat Cafe organizzano per il 28 dicembre (dalle ore 22) un evento musicale dedicato agli amanti dell'Hip Hop "quello vero, quello con le H maiuscole. I Tasters (Stokka & MadBuddy) con Dj Shocca a.k.a. Roc Beats porteranno lo Struggle Radio Tour sul palco del Beat Cafe di San Salvo Marina. Un progetto nato nel 2014, un Ep prodotto per intero da Roc Beats. Collaborazione nata dal desiderio di creare un disco in controtendenza rispetto a quello che è lo status attuale.Un approccio hardcore, un flusso di sonorità e rime crude accompagnate dal sound più sperimentale e cupo delle produzioni in cui Shocca riesce ad amalgamare in maniera magistrale il classico con il nuovo. Ospiti d'eccezione al microfono: Zuli e Noyz Narcos, una collaborazione quest'ultima che rimarca maggiormente le atmosfere hardcore di Struggle Radio".