I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vasto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura, hanno tratto in arresto M.C., 44enne del luogo, che dovrà scontare 5 anni di reclusione per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi tra Vasto, San Salvo e Termoli, dal 2011 al 2013.

"I militari dell’Arma vastese, - spiegano dal Comando provinviale - nel corso di un servizio mirato alla cattura dell’uomo, lo hanno individuato a bordo di un autoveicolo, riuscendo a bloccarlo e trarlo in arresto dopo un oculato pedinamento solo quando la situazione presentava margini di sufficiente sicurezza per gli operatori e gli utenti della strada".