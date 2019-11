Dalle 18 alle 21, gli spazi dietro la Basilica della Madonna dei Miracoli di Casalbordino hanno ospitato la rappresentazione del Presepe vivente organizzato dall'omonima parrocchia [CLICCA QUI per guardare le foto]. Per la quinta edizione, scene allestite con grande precisione e cura dei particolari; poco spazio alla finzione: animali e alimenti rigorosamente autentici e genuini hanno deliziato gli avventori. Particolarmente affollata, infatti, la capanna per la distribuzione delle scrippelle, così come quella del pastore con degustazione di formaggi, dell'oste con degustazione di vino, del macellaio con i gustosi insaccati e tutte le altre. Autentico anche il sottofondo musicale, curato dal coro parrocchiale.

Il prossimo appuntamento con il Presepe vivente organizzato dalla parrocchia di Santa Maria dei Miracoli è per giovedì 5 gennaio, sempre dalle 18 alle 21.