Ha riscosso grande successo come ogni anno il tradizionale concerto di Natale del complesso bandistico San Martino - Incoronata di Vasto. È stato un programma suddiviso in due parti quello proposto dai musicisti diretti dal maestro Vincenzo Landi nella chiesa dell’Incoronata. In apertura si sono cimentati nel repertorio classico, con brani della tradizione sinfonica. Poi, indossati i cappellini rossi da Babbo Natale, spazio alle melodie natalizie tradizionali [GUARDA IL VIDEO].

In questa seconda parte c’è stato anche il debutto in un gran concerto dei giovanissimi musicisti che nel corso dell’anno si sono avvicinati al complesso bandistico San Martino e che ne costituiscono il fondamentale ricambio generazionale. L’immancabile inno di Mameli e un bis richiesto a suon di applausi hanno concluso la serata dell’associazione musicale che, quest’anno, ha tagliato il traguardo dei dieci anni di attività. [La festa per i 10 anni - LEGGI]