Paura all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via delle Croci, a Vasto. Stasera, attorno alle 20,55, un palo della luce è crollato, probabilmente dopo essere stato colpito da un'auto in transito.

Racconta ciò che ha visto A.A., che si è trovato a transitare a piedi in quel momento ad una manciata di metri di distanza dal punto in cui è avvenuto il fatto.

"Ero uscito dal mio studio e stavo tornavo a casa, quando ho sentito il visto il palo che crollava sulla strada, dopo aver sentito un'auto che sbandava sull'asfalto, reso viscido dalla pioggia. Fortunatamente, quando è caduto il lampione, che era già incrinato da molto tempo, né io né altre persone o auto ci trovavamo a passare in quel punto. Per terra ho visto anche detriti e pezzi di plastica dei fanali".

Le immagini della videosorveglianza della zona aiuteranno a ricostruire la dinamica dell'accaduto.