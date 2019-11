Prima edizione dagli ottimi riscontri per il presepe vivente di Dogliola. Quasi un centinaio di figuranti hanno animato il centro storico del paese rievocando le scene della Natività.

L'evento è stato organizzato dai volontari della parrocchia con il contributo di gran parte dei cittadini che per l'occasione hanno riaperto i locali chiusi del paese per realizzare 28 location differenti nei suggestivi vicoli del borgo vecchio. Tanti i visitatori che hanno raggiunto il piccolo centro abitato del Medio Vastese per assistere alla rappresentazione al suo esordio.

Organizzatori e partecipanti ora sperano di replicare il successo nella seconda data in calendario: giovedì 5 gennaio dalle 16.30.