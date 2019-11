In tanti questa sera hanno visitato il Presepio Vivente tra i vicoli del centro storico di Vasto. La prima delle tre rappresentazioni (le altre saranno 1 e 6 gennaio) ha richiamato tanti visitatori che hanno potuto ammirare le scene con gli antichi mestieri, assaporare i prodotti preparati sul posto dai figuranti e soffermarsi ad ammirare la scena della Natività, sempre molto suggestiva.

Il Comitato Presepio Vivente, formato da rappresentanti delle associazioni e delle parrocchie, ha lavorato incessantemente nei giorni scorsi per allestire le scene, superando anche qualche intoppo che si è verificato strada facendo. Una lunga coda di visitatori si è formata davanti a palazzo d'Avalos sin dalle 17.30 con l'ingresso, sorvegliato da due "centurioni romani", da via San Gaetanello per poi seguire a piedi il percorso segnato dalle fiaccole dopo aver apposto la firma sul registro del "censimento". Presenti lungo il percorso anche gli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile che hanno fornito assistenza agli organizzatori.

Nella galleria fotografica il racconto in immagini di questo primo appuntamento.