I ladri non danno tregua neanche a Natale. Auto danneggiate al quartiere San Paolo di Vasto nella serata tra il 24 e il 25 dicembre.

Mani ignote hanno sfondato i vetri di due macchine parcheggiate in via Ritucci Chinni. Spaccati i finestrini anteriori di una delle due utilitarie, una Fiat Punto. I malviventi hanno messo le mani all'interno dell'abitacolo, arraffando un borsello contenente documenti.

Ogni anno quartiere San Paolo nel mirino alla vigilia di Natale. Alcuni anni fa, da una vettura parcheggiata davanti alla chiesa erano spariti i regali che la proprietaria dell'automobile di lì a poco avrebbe dovuto consegnare.

Su iniziativa di alcuni residenti, tornerà a ricostituirsi a breve il comitato di quartiere per sollevare la questione sicurezza e altre problematiche del rione che, con i suoi 13mila residenti, è il più popoloso della città.

Dalla parte opposta di Vasto, nella zona sud, svaligiato nei giorni scorsi un appartamento in via D'Onofrio, una traversa di via Salvo D'Acquisto, nei pressi del Monumento al Carabiniere.