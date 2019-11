Appuntamento mercoledì 28 dicembre con Calcio a 5 sotto l'albero, giornata dedicata al futsal presso la palestra ex Salesiani, in via Santa Caterina da Siena a Vasto. La società Vasto Futsal ha organizzato una serie di sfide, in un periodo in cui i campionati sono fermi per le festività natalizie, anche allo scopo di raccogliere fondi per l'acquisto di un defibrillatore.

A partire dalle 18 scenderanno in campo i pulcini e gli esordienti del Vasto Futsal, poi ci sarà la sfida tra le formazioni juniores del Vasto Futsal e dell'All Games San Salvo. Sarà poi la volta delle ragazze, con le squadre femminili del Vasto Futsal e del San Vito 83. Per chiudere il triangolare con Vasto Futsal, Eurogames Cupello e Cristal Vasto.

Il programma

ore 18 - Pulcini Vasto Futsal

ore 18.15 - Juniores Vasto Futsal - All Games San Salvo

ore 18.45 - Pulcini Vasto Futsal

ore 19 - Eurogames Cupello - Cristal

ore 19.30 - Esordienti Vasto Futsal

ore 19.45 - Gara 2 triangolare

ore 20.15 - Esordienti Vasto Futsal

ore 20.30 - Femminile Vasto Futsal - San Vito 83

ore 21 - Gara 3 triangolare

ore 21.25 - Premiazioni