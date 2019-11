Nei giorni delle feste sono tante le occasioni per mettersi a tavola in compagnia e brindare con gli amici. Così, per augurarvi di trascorrere una giornata nel segno del gusto, abbiamo incontrato quattro giovani professionisti della ristorazione che spesso si trovano insieme per condividere interessanti esperienze. Così, all'ormai tradizionale cocktail del Natale preparato da Anthony Ventrella, abbiamo unito un piatto realizzato dagli chef Matteo Crisanti, Angelo Sarchione e Loris Molino [GUARDA].

La loro amicizia, che li porta a collaborare pur avendo ognuno di loro differenti attività lavorative, vuole essere anche un messaggio di superamento di tante barriere che spesso si creano in tanti contesti impedendo il nascere di qualcosa di bello e interessante. E allora, con le gustose preparazioni dei quattro giovani vastesi, vi auguriamo... buone feste!