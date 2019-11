Un alloggio popolare è stato sequestrato a Vasto dalla polizia municipale. Eseguendo un decreto emesso dal Tribunale di Vasto per il reato di invasione di terreni o edifici (previsto dall'articolo 633 del codice penale), gli agenti del comandante Giuseppe Del Moro hanno apposto i sigilli a un appartamento di edilizia residenziale pubblica in via Spataro.

"L’alloggio popolare - spiega Del Moro - era stato oggetto di accertamenti e verifiche in cui veniva accertata le presenza abusiva di B.M. e di tutto il suo nucleo familiare, comprendente moglie e 3 minorenni. Da qui si dava esecuzione al provvedimento, sequestrando l’abitazione e, successivamente, rimettendola nelle disponibilità del Comune, che dovrà provvedere a nuova assegnazione agli aventi diritto".