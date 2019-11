Non si arresta la raffica di furti in via Giulio Cesare, a Vasto. La zona da mesi è costantemente bersagliata dai ladri, che hanno già preso di mira case, nmegozi e studi professionali.

L'ultimo raid raccontato dai residenti è di questa settimana. Non è avvenuto di notte, ma in pieno giorno: al mattino, quando due ladri incappucciati sono entrati in un condominio, provando a svaligiare due appartamenti ma, mentre stavano forzando le porte d'ingresso, sono stati messi in fuga dagli inquilini, che avevano sentito rumori sospetti e in allerta perché il pomeriggio precedente gli ignoti erano riusciti a introdursi in un alloggio del medesimo palazzo.

Nei giorni scorsi erano stati i titolari di un negozio di cosmetici, Hedò, che si trova all'incrocio tra via Giulio Cesare e via Alessandrini, a denunciare il furto di 3mila euro custoditi in una borsa che si trovava vicino alla cassa. Le indagini delle forze dell'ordine sono cominciate dai filmati della videosorveglianza che ritraggono le due finte clienti, che indossavano berretti di lana per coprire la parte superiore della testa. Una ha distratto la proprietaria, l'altra ha arraffato il borsello.