Dalla redazione di Zonalocale a voi lettori i più sinceri auguri di Buon Natale. Vi auguriamo di vivere giorni sereni con l'affetto delle persone a voi più care. A chi vive anche in questi giorni momenti di difficoltà auguriamo di poter trovare in queste giornate la luce per riaccendere la speranza.

Nella sua omelia a San Pietro, Papa Francesco ha detto che "il mistero del Natale, che è luce e gioia, interpella e scuote, perché è nello stesso tempo un mistero di speranza e di tristezza". Che la tristezza, data da tante situazioni diverse nella vita di ciascuno di noi, possa lasciare davvero posto alla speranza a partire da questa giornata, per poter guardare con fiducia al futuro.

A voi tutti cari auguri di Buon Natale!