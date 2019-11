Nel giorno della vigilia di Natale la band Arditi Instabili ha lanciato su youtube la sua versione de Il mondo, storico brano di Jimmy Fontana, riproposto in chiave più moderna [GUARDA]. La band, formata dal cantante Stefano De Libertis con Andrea Di Risio alla chitarra, Umberto Cinalli al basso e Davide Furia alla batteria, ha lavorato in studio di registrazione per "coniugare il grande rispetto per un artista senza tempo con suoni e idee che potessero arrivare anche alle nuove generazioni. L'idea è di fornire una chiave di lettura che parlasse ancora di contenuti musicali di spessore in un periodo dove spesso ci si concentra più sull'immagine e sul successo che sulla bellezza di testo e melodia".

Ed è proprio questo lo stile con cui gli Arditi Instabili hanno intrapreso il loro cammino. "Lavoriamo riproponendo, ma sopratutto reinterpretando, grandi classici della musica italiana e straniera in chiave originale e creativa ma con il focus puntato al coinvolgimento. Il pubblico per noi è tutto, è parte della band ed è il nostro punto di partenza. Di conseguenza l'energia, il divertimento sono alla base dei nostri spettacoli".

Per De Libertis la scelta del brano non è casuale. "Lo sento molto vicino a me in questa fase della mia vita e ho colto l'occasione delle feste natalizie e del nuovo anno per regalare agli ascoltatori un grande classico della musica italiana che parla di speranza e rinascita. Il mondo è un brano che, fra le righe, parla di noi a più livelli. Regala il nostro massimo impegno alla bellezza della sua musica mettendola a disposizione nuovamente di tutti. Ci siamo sentiti onorati di suonarlo quasi in punta di piedi come se si entrasse in una stanza proibita, lo abbiamo fatto nostro e ci abbiamo messo il cuore e l'anima. Questo è il nostro regalo di Natale".