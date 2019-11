Ieri mattina, in una insolita cornice, molto cara ai Pollutresi per la storicità che rappresenta, ossia la Chiesa “Della Madonna del Piano”, si è svolta la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli che hanno conseguito il diploma della scuola media superiore di primo e secondo grado con ottimi risultati nell'anno scolastico 2015/2016.

Alla presenza dei ragazzi della scuola media e delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria, l'amministrazione comunale di Pollutri ha voluto così manifestare vicinanza concreta ai giovani che rappresentano il futuro della comunità. Oltre alle borse istituite dall’amministrazione comunale, da tre anni ne viene consegnata una alla memoria del professor Galassi, cittadino onorario di Pollutri, per merito della signora Virginia Vitali che, con questo gesto esemplare, fa sentire la vicinanza all'intera comunità pollutrese.

Quest'anno sono stati premiati Noemi D'Ercole, Rita D'Ercole e Alessandro Gualtieri, che hanno conseguito la maturità, Luca D'Ercole e Alessandro Di Virgilio, che hanno concluso la scuola media. Il sindaco Antonio Di Pietro, nel suo discorso introduttivo, ha citato Nelson Mandela nel passaggio in cui dice che "l’educazione è l’arma più potente per cambiare il mondo". Per questo, attraverso la cerimonia di premiazione, l'amministrazione di Pollutri vuole "incoraggiare i ragazzi a prendere in mano la propria vita e, attraverso le eccellenti qualità di cui sono dotati e le abilità che la società intera, attraverso la scuola, fornisce, tentare di portare un vento di cambiamento in un mondo che riesce ad accorgersi soltanto del suo declino. Questo è il segno di speranza dato!".