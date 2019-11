Appuntamento con i riti legati al fuoco nel periodo natalizio. Dopo quello di "San Tommaso" di San Salvo [LEGGI], la Vigilia si animerà con i tradizionali appuntamenti con le "farchie" di Fraine e Tufillo.

A Fraine l'accensione avverrà alle 17 in piazza Santa Maria. A Tufillo, invece, si tratta di una singola "farchia". Come spiega il sindaco Ernano Marcovecchio a zonalocale.it, si tratta di una "tradizione che dura da moltissimo tempo. Per un periodo era stata sospesa, ma dagli anni Settanta in poi ha ritrovato una certa regolarità. La farchia parte dalla chiesa di San Vito verso le 20.30. Attraverserà lentamente tutto il centro storico per arrivare a mezzanotte davanti alla chiesa di Santa Giusta. Questo appuntamento si inserisce nelle tradizioni solstiziali propiziatorie per la rinascita del sole, presenti in altri comuni abruzzesi. La nostra si differenzia nel fatto che invece delle canne sono usati tronchi".