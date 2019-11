Si è svolta venerdì sera 16 dicembre 2016 la tradizionale Festa degli Auguri dei soci del Club Lions Adriatica Vittoria Colonna: occasione particolarmente importante questa per il fatto che il club si è arricchito di nuove presenze, la dottoressa Ornella Bastonno, la signora Danielle D’Ascenzo e l’avvocato Gianluca Catania presentati rispettivamente dalla presidentessa del Club Mariella Alessandrini, dalla socia fondatrice Angelina Poli e dal past president Luigi Bacceli.

Come spiegato dalla presidentessa Alessandrini, è stata "una serata particolarmente importante per la vita del Club che trova con l’ingresso dei nuovi soci lo stimolo per fare ancor più e meglio di quanto già fatto. La presenza di tre nuovi soci rinnova lo spirito di amicizia alla base dell’essere lions e consente di aggiungere sempre nuovi tasselli alla costruzione di un mondo migliore sia a livello locale, sia in ambito più ampio perché non a caso il Lions Club International è la più grande organizzazione di service al mondo. Si entra a far parte del mondo Lions perché si è Lions prima di essere ammessi, prima di pronunciare la formula di rito, si è già Lions per la propensione ad essere là dove c’è bisogno, spesso si è Lions senza sapere di esserlo. La presenza di tante professionalità e capacità fa sì che i campi in cui i Lions possono operare sono amplissimi, essendo capaci di soddisfare le emergenze che possono verificarsi in ogni parte del mondo, come già avvenuto, ultimamente, nelle Marche, in Umbria ed Abruzzo".

Al termine della cerimonia, è seguita una conviviale che ha consentito la raccolta di molte derrate alimentari che nella giornata di odierna sono state portate presso la Casa famiglia Manuela in contrada San Lorenzo.