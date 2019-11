La magia del Carillon Vivente ha incantato il centro storico di Vasto. Un pianoforte bianco in movimento suonato dall'artista di strada Mauro Grassi, con una ballerina che leggiadra danza su una piattaforma rotante, proprio come un carillon, sono stati l'attrazione nel centro cittadino in una delle serate pre-natalizie. In tanti si sono fermati ad ammirare l'originale performance ideata e portata in giro per il mondo da Mauro Grassi, non perdendo occasione di scattare foto e girare video.

E, nel corso dell'esibizione itinerante, curata da Muzak Eventi in collaborazione con l'amministrazione comunale, in tanti hanno seguito il Carillon Vivente che si spostava per le vie del centro lasciandosi trasportare dalle note del pianoforte e ammirando la leggiadra danza della ballerina vestita di bianco [IL VIDEO].