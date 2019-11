Auditorium Tito Molisani riempito in ogni ordine di posto ieri sera per la rassegna musicale a scopo benefico Impulsi di musica, che ha visto protagonisti tanti giovani del territorio che si sono esibiti in varie performance artistico-musicali, coordinati da Paolo Pasquini, che si è esibito a sua volta sul palco dell'auditorium, insieme alla sua band.

L'evento, organizzato in collaborazione con l'Avis Casalbordino Don Antonio Tobia, ha avuto il patrocinio del Comune, presente alla serata con numerosi rappresentanti, tra cui il sindaco Filippo Marinucci e l'assessora Carla Zinni.

Il ricavato della festa di ieri andrà devoluto al Progetto Noemi, onlus di Guardiagrele che sostiene la ricerca scientifica sulla Sma (presente in sala anche Andrea Sciarretta, il papà della piccola Noemi) e alle associazioni di volontariato del territorio.