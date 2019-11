Un periodo prenatalizio ricco di eventi nella scuola dell’Infanzia “Santa Lucia” partendo proprio dal 13 dicembre, festa dedicata alla santa a cui è intitolata la scuola, in cui bambini insieme alle insegnanti hanno voluto renderle omaggio. Nei giorni precedenti sono stati attivati laboratori manipolativi-creativi dove i piccoli alunni sono stati impegnati nella preparazione di doni che si sono scambiati tra le varie sezioni del plesso. Attenzione particolare è stata data al riciclo dei materiali, punto cardine dell’intero Istituto Comprensivo Rossetti. La giornata è stata allietata da canti e drammatizzazioni. Visto il grande successo riscontrato dai piccoli siamo certi che questa ricorrenza diventerà un importante appuntamento della scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”.

A seguire le otto sezioni hanno raccontato il Natale attraverso varie drammatizzazioni. Grande momento di impegno e di divertimento per i bambini delle sezioni “A” e “B” di 5 anni che si sono cimentati in laboratorio drammatico-teatrale dialettale per scoprire le tradizioni locali e far conoscere ai bambini il dialetto vastese rivivendo i momenti che precedono la festa del Natale. L’attività, che si intitola “Natale a lu Vast” è ben inserita nel progetto “Scopro la mia città”, ambito linguistico-artistico, collegato al progetto verticale d’Istituto “Vasto e dintorni: una comunità in continuo sviluppo” che è finalizzata a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e conoscere le tradizioni delle proprie famiglie e della propria città attraverso lo studio della conoscenza del territorio. “Il presepe si risveglia", con i bambini di tre anni della sezione “C”: le statuine sono in fermento, felici perché possono uscire dalle loro scatoline colorate, si prendono per mano, danzano insieme in un allegro girotondo ballerino. I bambini tre anni della sezione “D” con lo spettacolo “Magia di Natale” hanno fatto rivivere la magica notte della nascita di Gesù portando in scena angioletti, stelline, fiocchetti di neve che, considerando l’età dei piccolissimi protagonisti, hanno suscitato grande tenerezza ed emozione.

I bambini quattrenni della sezione “E” sono stati proiettati in un “Natale al settimo cielo” dove anche gli angioletti sono in fermento per la nascita di Gesù, non senza inconvenienti, perché si sono ammalati ma la bontà e la generosità dei bambini sulla terra li ha guariti, salvando così il Natale. I bambini della sezione “F” di quattro anni hanno rappresentato “Il risveglio del presepe”. Durante la recita dalle varie scatole sono usciti fuori alcuni personaggi provenienti da ogni parte del mondo per ritrovarsi tutti insieme nello stesso presepe per trasmettere un messaggio di pace e di amore in questo Natale. I bambini della sezione “G” eterogenea, con la loro recita intitolata “Anche quest'anno è Natale” hanno voluto comunicare che la vera forza che può cambiare il mondo viene dall’innocenza e l’amore che solo i bambini sanno donare e che un uomo per essere grande deve avere la semplicità del cuore di un bambino. “Babbo Natale ha perso il cappello” nella sezione “H” eterogenea, ma in realtà non ha perso il cappello ma la fiducia negli uomini che non credono più nel Natale. Grazie all’intervento degli angeli del cielo, Babbo Natale ha ritrovato il cappello e quindi la voglia di continuare a vivere la magia del Natale. La scuola vivrà un appuntamento di Open Day il prossimo 12 gennaio alle 16, con la dirigente Maria Pia Di Carlo e le insegnati che presenteranno il piano dell'offerta formativa e faranno visitare la struttura.

Lo staff della Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”