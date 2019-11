Ieri pomeriggio, alle ore 17, si è svolta presso la chiesa di Santa Maria del Sabato Santo la recita di Natale della scuola dell'infanzia Smerilli intitolata "Gesù Nasce in fondo al mare", con la regia della coordinatrice di plesso Annalisa Cianciosi. Questo titolo nasce da un progetto collegato alla scoperta del nostro territorio e oltretutto abbraccia un tema molto attuale, in quanto ogni giorno in fondo al mare perdono la vita diverse centinaia di persone in cerca della felicità.

L'atmosfera particolare é stata creata dalla parodia di diverse canzoni come "Sapore di sale" o "Fatti mandare dalla mamma" adattate al tema della nascita di Gesù. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione preziosa della corale "Warm up" e del suo direttore Alessandro Bronzo al quale le insegnanti esprimono enorme gratitudine. Le insegnanti della scuola dell'infanzia Smerilli sono molto entusiaste per la riuscita della rappresentazione e soprattutto per la grande partecipazione di genitori, parenti e amici e augurano a tutti di trascorrere un sereno Natale.

Un immenso ringraziamento va al dirigente scolastico Nicoletta Del Re per la sua presenza e per le preziose parole spese per noi nel discorso conclusivo dell'evento, che hanno illustrato in maniera chiara e inequivocabile il senso della nostra rappresentazione.

Le insegnanti della Scuola Smerilli - Vasto