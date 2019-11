Festa natalizia per gli appassionati della racchetta di Vasto e San Salvo nell'appuntamento che si è tenuto presso i locali del Kartodromo sansalvese. I soci della Promo Tennis Vasto e del Circolo Tennis San Salvo si sono ritrovati insieme per vivere una serata conviviale in cui sono stati premiati atleti, dirigenti e tecnici che si sono distinti nel corso dell'anno che sta per concludersi.

I presidenti dei due sodalizi, Errico Lamolle (CT San Salvo) e Pino D'Alessandro (Promo Tennis Vasto) hanno rivolto il loro messaggio ai presenti, augurando un 2017 ancora più ricco di soddisfazioni. Presenti all'appuntamento anche il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, il presidente del consiglio comunale, Eugenio Spadano, il consigliere comunale Tony Faga e l'assessore alle attività produttive di Vasto, Gabriele Barisano. Da loro parole di apprezzamento per l'importante impegno nel campo dello sport.