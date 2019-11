In una giornata di festa dal clima natalizio è stata inaugurata la Little free library della scuola primaria 'Mattei' di Casalbordino. Con il motto "Take a book, return a book", "Prendi un libro, riporta un libro", la colorata libreria, realizzata grazie alla creatività e alla buona volontà di genitori e insegnanti, sarà lo spazio per scambiarsi dei libri. La formula è quella sperimentata in tante parti del mondo. Ognuno può prendere liberamente un libro dalla libreria a patto di lasciarne un altro in dono. Così si crea un circolo virtuoso che permette agli utenti di avere libri sempre diversi a disposizione. "Le insegnanti sono state molto brave nel proporre questa iniziativa - ha commentato il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Ridolfi-Zimarino, Livio Tosone -. Per ora la libreria è nell'atrio della scuola, a disposizione dei nostri alunni, poi chissà, magari la sposteremo fuori. Di certo è un modo informale e divertente per far circolare libri tra bambini e ragazzi".

All'appuntamento di inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci che, ricordando ai bambini l'importanza della lettura, ha depositato il primo libro sui ripiani colorati. Con lui anche l'assessore Carla Zinni, in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale. Con il colorato accompagnamento dei canti eseguiti dai bambini è stato presentato anche un blog dedicato al progetto, che sarà curato dalle insegnanti della scuola e coinvolgerà tutti nella promozione della lettura.