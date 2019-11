"Che il vero Natale entri nel cuore di tutti...". È questo l'augurio espresso dai bambini della Scuola Madonna dell'Asilo in occasione delle recite di Natale che hanno catturato l'attenzione dei tanti spettatori presenti nel teatro Figlie della Croce, regalando molte emozioni. Sabato 10 Dicembre i bambini della sezione Primavera e dell'infanzia, accompagnati dalle loro maestre , hanno portato in scena "Il mondo che vorrei", messaggio di amore e speranza per un mondo migliore, riuscendo a suscitare un'atmosfera dolce e commovente.

Sabato 17 dicembre gli alunni della scuola Primaria guidati dall'insegnante Rosetta Bevilacqua con la collaborazione di tutti gli insegnanti hanno portato in scena lo spettacolo teatrale "È per tutti... Natale?". Una storia paradossale, con un'inedita Maria di Nazaret e il suo sposo Giuseppe alle prese con il consumismo di oggi e gli odierni fenomeni di indifferenza e di intolleranza nei confronti dei diversi e dei poveri. Una storia per cercare di riflettere sul modo attuale di festeggiare questa ricorrenza Cristiana e per rispondere a un semplice interrogativo: "È per tutti... Natale?".

Il Presidente della cooperativa Scuola Madonna dell'Asilo, Massimiliano Melchiorre, augurando a tutte le famiglie un Buon Natale , ha elogiato i bambini per le emozioni suscitate dagli spettacoli.

Scuola Madonna dell'Asilo