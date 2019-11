Dopo l'ultimo allenamento di questa mattina per i calciatori della Vastese ci sarà il rompete le righe per le vacanze di Natale. Mister Colavitto ha concesso ai suoi uomini qualche giorno di riposo per trascorrere con serenità le feste in famiglia e ricaricarsi in vista del girone di ritorno. Dopo la prima parte di stagione è tempo di fare bilanci, per analizzare cosa è andato bene e cosa c'è da migliorare nell'affrontare un girone di ritorno del campionato di serie D che sarà avvincente e combattuto visto che sono diverse le squadre che possono ambire al salto di categoria. E la Vastese, oggi al terzo posto, vorrà e potrà certamente dire la sua.

Abbiamo incontrato Roberto Barrea [GUARDA IL VIDEO], preparatore atletico della Vastese, che, sin dal ritiro di Castelmauro, ha impostato un efficace lavoro con i biancorossi che hanno risposto sempre in maniera impeccabile. Un dato spicca tra quelli delle 17 giornate di campionato: nella Vastese c'è stato un solo infortunio di tipo muscolare, a testimonianza del buon lavoro fatto in allenamento. Con Barrea abbiamo analizzato il lavoro svolto in questi mesi e ci siamo fatti raccontare come sta vivendo questa sua esperienza in biancorosso.