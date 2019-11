Si è concluso il 19 dicembre il progetto di beneficenza del Mercatino solidale della scuola Paolucci, con il ricavato devoluto alla Parrocchia di San Giuseppe a Vasto.

"Alla presenza della dirigente scolastica, la professoressa Sandra Di Gregorio, di alcuni ragazzi della III L, e delle docenti Silvana Ruggieri, Roberta Pergola e Gabriella Mastropasqua, - spiegano dalla scuola - c'è stata la consegna ufficiale di parte del ricavato del Mercatino solidale Natale 2016 a don Gianfranco, parroco della Chiesa di San Giuseppe, a Vasto. La rimanente parte verrà utilizzata per l'acquisto di materiale didattico. L’iniziativa mirava non solo a vivere il fascino del Natale, ma soprattutto a far capire quanto sia facile, semplice e generoso condividere donando. Si rinnovano i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento, con l'appuntamento al prossimo anno".