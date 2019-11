"Raccogliendo le segnalazioni provenienti dalla Casa lavoro di Torre Sinello, circa alcune comuni necessità, tra le più ricorrenti, dei detenuti ospiti della struttura, il Lions Club Vasto Host ha inteso rivolgere il suo pensiero, con uno dei service programmati per questo Natale, a coloro che sono là ristretti, soprattutto a quelli di loro che non hanno familiari che vanno a visitarli, per portare il calore di un affetto e qualche dono". Lo spiegano dal Club, aggiungendo: "Ripetendo un service già realizzato alcuni anni fa, il presidente Sabatini, con il segretario Uva ed il socio Tumini, si sono recati presso la casa circondariale di Torre Sinello per consegnare capi nuovi di abbigliamento, molta biancheria personale di cui era stata segnalata una particolare carenza ed anche alcuni palloni di calcio che consentono di godere momenti di svago".

"Questo service - aggiungono dall'associazione - si è potuto realizzare grazie alle risorse del Club ma, soprattutto, grazie alla generosa donazione di una operatrice commerciale del Centro storico di Vasto. Nella Casa circondariale, il presidente e i suoi accompagnatori hanno potuto condividere, seppure per un tempo limitato, un comune sentimento di solidarietà con altre persone che si dedicano e si sacrificano per fornire un po’ di calore umano a coloro che spesso sembrano dimenticati dalle famiglie e dalla società. Con queste piccole opere di misericordia non si condividono, certamente, né si attenuano le tristezze e le inevitabili sofferenze delle persone ristrette ma ogni piccolo gesto di solidarietà compiuto nei loro confronti è pur sempre una fiammella capace di dare luce e calore".