Una riserva naturale "Foce del fiume Trigno". La proposta è stata avanzata nel consiglio comunale di Montenero di Bisaccia dall'assessore all'Ambiente, Simona Contucci, e accolta dall'assise civica. Il corso del fiume Trigno nel suo tratto finale, purtroppo, da tempo è vittima dell'inciviltà: rifiuti e degrado ne caratterizzano le sponde [LEGGI].

L'istituzione di una riserva naturale è vista come un primo passo per tutelarne l'ambiente e le specie presenti.

"L’iniziativa ampiamente condivisa e sollecitata anche dalle associazioni ambientaliste, in particolare da Ambiente Basso Molise – spiega l’assessore Contucci – nasce dall’esigenza di tutelare e valorizzare un Sito di Interesse Comunitario per l’importanza degli habitat naturali e specie presenti, soprattutto volatili tanto da essere oggetto importante di studi ornitologici sulle rotte migratorie degli uccelli. Il via libera del Consiglio comunale all’istituzione della Riserva Naturale costituisce il primo atto ufficiale di un percorso che passa ora nelle mani dell’assessorato regionale di competenza. Sperando in una conclusione positiva dell’iter amministrativo, conclude l’assessore Contucci, attraverso il piano particolareggiato si potrà successivamente accedere anche a specifici finanziamenti europei che consentiranno di riqualificare e preservare l’area di notevole interesse sotto il profilo ambientale consentendo anche l’attivazione di quella nuova forma di turismo rispettoso dell’ambiente in atto, con ricadute favorevoli per l’economia locale".