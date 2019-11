Un solo candidato di Vasto: Vincenzo Sputore, altri 8 del Vastese: Tonino Marcello (San Salvo), Tommaso Boschetti (Cupello), Filomena Lucci (Carpineto Sinello), Augusto Chieffo (Gissi), Daniela Di Pietro (Pollutri), Giovanni Di Stefano (Fresagrandinaria), Tiberio Pierdomenico (Casalbordino), Andrea Ricotta (Casalanguida).

Tre le liste in campo alle elezioni provinciali di Chieti, che si terranno l'8 gennaio. Il presidente, Mario Pupillo, eletto il 13 ottobre 2014, rimane in carica per 4 anni. Il rinnovo riguarda, invece, i consiglieri provinciali. Per effetto della riforma Delrio, i Consigli provinciali non vengono determinati direttamente dal popolo, ma attraverso elezioni di secondo livello, cui partecipano i sindaci e i consiglieri comunali dei 104 Comuni della Provincia di Chieti. Il Movimento 5 Stelle si è già chiamato fuori. Nessun suo rappresentante voterà, come ha ribadito il consigliere regionale Pietro Smargiassi: "Si votano tra di loro, tra compagni e amici". Anche Fratelli d'Italia diserterà le urne.

A Vasto Vincenzo Sputore, già consigliere provinciale dal 2009 al 2014, cerca consensi tra i 15 consiglieri comunali di maggioranza (incluso il sindaco, Francesco Menna). Non potranno dargli una mano gli assessori che, per legge, non sono ammessi al voto alle provinciali.

Oltre al Pd, si profila un consenso anche nell'ala sinistra della coalizione. E' quanto dichiara Mauro Del Piano (SI per Vasto): "L'orientamento è far eleggere un rappresentante di Vasto in Consiglio provinciale. Quindi il voto sarà per Sputore".

Elio Baccalà (Filo Comune): "L'altra volta abbiamo perso l'opportunità di avere un rappresentante di Vasto in Consiglio provinciale per sostenere le istanze della nostra città. Stavolta non vogliamo farci sfuggire l'occasione. Voteremo Sputore".

Giovanna Paolino (Avanti Vasto): "Non abbiamo ancora deciso. Ci riuniremo per parlarne".

Opposizione - Nel centrodestra, Guido Giangiacomo (Forza Italia) annuncia: "Voterò un candidato del mio partito. Sceglierò tra uno dei due rappresentanti del nostro territorio: Tonino Marcello di San Salvo o Tommaso Boschetti di Cupello". Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia) probabilmente non voterà. Gli altri sono ancora indecisi.

Alessandra Cappa (Unione per Vasto): "Ci sto pensando, ma sarà sicuramente un candidato della lista di centrodestra".

Francesco Prospero (Progetto per Vasto): "Abbiamo cercato di presentare un candidato del centrodestra di Vasto, ma non alla fine non è stato possibile. Prima di decidere voglio riunirmi con gli altri consiglieri di minoranza per verificare se è possibile convergere tutti su un unico nome. Di sicuro, non voterò un candidato del centrosinistra, ma uno delle altre due liste, riconducibili comunque al centrodestra".

Nicola Del Prete (Alleanza per Vasto): "Sicuramente andrò a votare. La mia sarà una scelta sulla persona, indipendentemente dalla coalizione. Rappresento una lista civica. In tutte tre le liste candidate alle provinciali ci sono esponenti civici, quindi per me il raggruppamento di appartenenza non fa alcuna differenza. Sceglierò il candidato che ritengo migliore, anche se dovesse far parte della lista di centrosinistra. Tre-quattro persone già mi hanno chiesto il voto".

Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro): "Alla fine andrò a votare, ma senza coinvinzione. Lo farò per dovere giuridico, visto il ruolo di consigliere comunale. Ma queste elezioni di secondo grado servono a poco. Sulla scelta del candidato vedremo insieme a Giulio Borrelli", il leader del Movimento civico abruzzese con cui la lista Il Nuovo Faro è federata.

Alessandro D'Elisa (Gruppo misto): "Farò una riunione allargata con amici e sostenitori e insieme decideremo come esprimere la preferenza".

Le liste - Per Insieme per la Provincia (lista di ispirazione Ncd) scendono in campo 8 sindaci: Fabio Adezio (Miglianico), Katia Baboro (Torrevecchia Teatina), Massimiliano Berghella (Treglio), Agostino Chieffo (Gissi), Consuelo Di Martino (Palombaro), Giovanni Di Rito (Rocca San Giovanni), Remo Fioriti (Tornareccio) e Luciano Marinucci (San Giovanni Teatino). Gli altri 4 candidati sono consiglieri comunali: Daniela Di Pietro (Pollutri), Nicola Giurastante (Vacri); Graziano Marino (Chieti), Gabriele Di Bucchianico (Lanciano).

Nella lista di centrosinistra Provincia Unita candidati due sindaci: Giovanni Di Stefano (Fresagrandinaria), Antonio Tamburrino (Montenerodomo). Si notano i nomi di Tommaso Coletti (Ortona), presidente della Provincia dal 2004 al 2009, Chiara Zappalorto (Chieti) segretario provinciale del Pd e Vincenzo Sputore, ex vice sindaco di Vasto e attuale consigliere comunale. In lista anche Egisto Rossetti (Perano), Arturo Scopino (Montelapiano), Inka Zulli (Guardiagrele), Gianluca Palmieri (Rosello), Filomena Lucci (Carpineto Sinello), Pino Costantini (San Giovanni Teatino).

Esponenti di Forza Italia e Udc hanno dato vita alla lista Obiettivo Provincia , in cui si candida il sindaco di Paglieta, Nicola Scaricaciottoli. In lista anche Tommaso Boschetti (Cupello), Tullio Bozzi (Gessopalena), Mario Calderone (Ari); Tommaso Cieri (Ortona), Mario De Lio (Chieti), Tonino Marcello (San Salvo), Ercole Mecomonaco (Bucchianico), Felice Novello (Montazzoli), Tiberio Pierdomenico (Casalbordino), Andrea Ricotta (Casalanguida), Emiliano Vitale (Chieti).