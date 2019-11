Sono Noemi D'Ercole di Pollutri, Antonella Cordisco di Montefalcone nel Sannio, Giuseppina D'Ambrosio di Vasto e Bruno Di Nardo di Scerni i quattro studenti premiati quest'anno dall'Apam, nell'ambito del riconoscimento istituito da 10 anni a margine del Trofeo Bancarella Francesco Smargiassi. A premiare i ragazzi, alla presenza del dirigente scolastico Gaetano Fuiano, dei sindaci di Montefalcone e Scerni, Gigino D'Angelo e Antonio Di Pietro, di una folta rappresentanza dell'amministrazione comunale vastese e del Palizzi, Maurizio e Anna Rita Smargiassi, Carolina Roselli, Ottaviano Semerano, presidente Apam - Fiva Confcommercio, e il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, il quale ha anche fatto gli onori di casa, introducendo gli interventi e, prima, il commento musicale di Paolo Angelucci e Augusto Miccoli, che si sono esibiti in un duetto chitarra-violino.

"L’Apam - ha sottolineato il presidente Ottaviano Semerano - non ha scopi di lucro, destina l’attivo delle proprie manifestazioni a finalità sociali e culturali. In questo contesto ha istituito, già dal 2007, in seno al Trofeo Bancarella, alcune borse di studio a favore dei ragazzi dell’Istituto Filippo Palizzi di Vasto che conseguono il diploma con il miglior curriculum scolastico. La scelta originaria è caduta sul Palizzi di Vasto perché esprime corsi di studio attinenti il commercio ed il turismo, perciò affini alla nostra associazione. Abbiamo previsto 4 riconoscimenti, ma vogliamo premiamo tutte le lodi, anche come incentivo a dare sempre il meglio. Questo è un momento delicato e voi siete i pilastri del futuro della nostra società, siete chiamati a dare il meglio".

A seguire, il saluto della vice sindaca Paola Cianci, che ha ringraziato organizzatori e partecipanti, ricordando l'importanza di "investire nelle nuove generazioni". La vice sindaca ha anche ricordato "l'impegno dell'amministrazione ad avvicinare i giovani alle istituzioni e coltivare la partecipazione". Impegno confermato anche dall'assessore al Commercio, Gabriele Barisano, il quale si è rivolto agli studenti presenti: "Questo è il vostro tempo, occorre impegno non solo per raggiungere i vostri obiettivi personale, ma per il bene della comunità. Contiamo su di voi". A seguire, l'intervento dell'assessora all'Istruzione, Anna Bosco, la quale ha annunciato che "anche il Comune di Vasto è pronto per l'alternanza scuola-lavoro e dall'anno prossimo alcuni studenti potranno fare esperienza nei nostri uffici".

Quattro le parole dedicate agli studenti dal dirigente scolastico Gaetano Fuiano: "Gioia, perché ho imparato che nulla di buono puà essere fatto se non lo si vive con gioia; entusiasmo, perché occorre fare le cose con passione, buttando il cuore oltre l'ostacolo; impegno, perché occorre lottare e sacrificarsi per i propri obiettivi; successo, che non è una parola negativa: si ha successo quando si giocano le partite fino in fondo e con impegno, al di là del risultato finale".