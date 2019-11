La festa di Natale è ormai un appuntamento divenuto tradizionale nella vita dello stabilimento Pilkington di San Salvo. Una giornata in cui dare onore al merito con la consegna delle borse di studio ai figli dei dipendenti che si sono distinti nel loro percorso scolastico e universitario e rinnovare il senso di appartenenza all’azienda con i riconoscimenti per quei dipendenti che tagliano il traguardo di 20 e 30 anni di lavoro in Pilkington. [GUARDA LE FOTO]

“Sappiamo farlo, vogliamo farlo”. È il presidente Graziano Marcovecchio [GUARDA L'INTERVISTA] a fare un bilancio dell’anno che sta per concludersi (anche se per il gruppo giapponese i consuntivi si fanno a marzo). Tra una citazione di Seneca e una di Papa Francesco, Marcovecchio pone, come sempre, al centro dell’attenzione la questione sicurezza in azienda. “Miglioriamo costantemente, ma non è mai abbastanza. Nella nostra settimana per la sicurezza abbiamo svolto corsi di guida sicura, sull’alimentazione, sul controllo della salute, anche coinvolgendo gli studenti che stavano svolgendo il percorso di alternanza scuola-lavoro”. È stata ricordata poi l’attenzione all’ambiente “con il concorso del Conai che ci ha visti arrivare primi in Italia per un progetto dedito al recupero degli imballaggi di legno”. E poi la soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal gruppo: “Sono state confermate tutte le possibilità per il settore parabrezza. Il gruppo punta su San Salvo e abbiamo le tecnologie che ci daranno ciò che di meglio c’è nel settore. I parabrezza del futuro saranno fatti anche qui nel nostro stabilimento”. Questo a riprova della capacità della ‘grande squadra’ che lavora in Pilkington. “Le condizioni ci sono, perchè - sottolinea Marcovecchio - sappiamo farlo e vogliamo farlo”.

L’azienda e la scuola. Anche quest’anno i figli dei dipendenti che si sono diplomati e laureati con il massimo dei voti hanno ricevuto una borsa di studio che, al di là della cifra, rappresenta un riconoscimento al merito, un premio per chi ha portato avanti la sua attività nel migliore dei modi cogliendo risultati importanti. Ma il legame della Pilkington con il mondo della scuola è rappresentato anche dal progetto di alternanza scuola-lavoro che coinvolge cinque istituti del territorio e permette a centinaia di giovani di entrare a contatto con questa importante realtà produttiva. Dei tanti giovani che sono entrati nel percorso, 63 hanno poi svolto l’esperienza diretta in azienda. E, tra tutti loro, i dirigenti della Pilkington hanno scelto di premiare Loris Severo, un giovane studente del Palizzi che, “nella sua presenza con noi - ha sottolineato Marcovecchio - ci ha trasmesso davvero tanto. Ha certamente appreso ma è stato lui ad aver insegnato a noi con il suo modo di fare, con il suo comportamento”. [LE FOTO]

La solidarietà. “In questo stabilimento la solidarietà non è solo uno strumento di gestione. Oggi, con la donazione fatta al comune di Civitella del Tronto, dimostriamo che qui ci sono uomini e donne dalla grande generosità”. E sono stati i più giovani rappresentanti della RUS di stabilimento a consegnare a Cristina Di Pietro, sindaco del comune abruzzese danneggiato dal terremoto, i 60mila euro destinati alla costruzione della scuola materna [GUARDA].