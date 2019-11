Sarà dedicato alla memoria di Christian Marchetti, il 18enne recentemente scomparso in un incidente stradale (qui l'articolo), il concerto di beneficenza Impulsi Musica, che si terrà il 22 dicembre alle ore 21 presso l’auditorium di Casalbordino. Si tratta di una rassegna musicale a scopo benefico coordinata da Paolo Pasquini in collaborazione con l’Avis Casalbordino Don Antonio Tobia, con il patrocinio del Comune di Casalbordino.

"Una serata di musica rock (e non solo) - spiegano gli organizzatori - con protagonisti giovani artisti locali che, gratuitamente, mettono a disposizione passione e professionalità per perseguire molteplici fini solidali. Oltre al Progetto Noemi (Onlus di Guardiagrele che sostiene la ricerca scientifica sulla SMA Atrofia Muscolare Spinale) già sostenuto l’anno scorso, la raccolta fondi sarà destinata ad associazioni di volontariato che operano sul territorio, tra cui la locale protezione civile. Inoltre saranno acquistate delle lavagne luminose per le classi della scuola media Padre Settimio Zimarino di Casalbordino. Nell’atrio dell’auditorium sarà allestita la mostra personale Gli scarabocchi di una sognatrice di Anna Molisani, artista e interior designer".