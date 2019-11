Tante le iniziative presentate questa mattina dal presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vittorio Melone, per i 70 anni del tribunale di Vasto, che verranno celebrati l'anno prossimo con una serie di incontri che coinvolgeranno scuole e istituzioni. Presenti all'incontro, numerosi rappresentanti dell'avvocatura, il presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e rappresentanti delle forze dell'ordine. [GUARDA LE INTERVISTE]

Si inizierà il 3 febbraio con un seminario organizzato in collaborazione con il Palizzi dal tema La città che vorrei è... libera dai rifiuti e dall'illegalità. Il 17 marzo sarà la volta di un convegno sulle modifiche dell'ordinamento penitenziario dal titolo La nuova difesa d'ufficio. Agli inizi di maggio si terrà invece un incontro sull'avvocato Antonio Fanghella e sul ruolo dell'avvocatura abruzzese nelle istituzioni nazionali forensi. A fine maggio sarà la volta della Notte Bianca della Legalità, con la partecipazione delle scuole in due momenti principali: una tavola rotonda e una visita del tribunale, della sala intercettazioni e degli uffici di polizia giudiziaria. Tra ottobre e novembre, infine, incontro dal tema Il diritto alla Giustizia e alla tutela del territorio nella Costituzione, per il quale è atteso l'intervento del Presidente del Senato.

Un plauso per le iniziative in programma è giunto dal presidente del tribunale, Bruno Giangiacomo, il quale ha anche ricordato la figura dell'avvocato Fanghella, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati proprio nell'anno in cui il presidente Giangiacomo si è iscritto all'Albo praticanti. Nel saluto del sindaco Francesco Menna, invece, tutta la "fiducia" per quella che è stata definita "la battaglia a favore del tribunale", con l'esito "fruttuoso" della riunione con D'Alfonso, i sindaci e i rappresentanti parlamentari del territorio, con la decisione unanime di presentare un emendamento al Milleproroghe per dare tempo di invidividuare "al di là dei campanilismi" il tribunale da salvare.