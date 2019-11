Tante famiglie questa mattina presso i locali della scuola d'infanzia Incoronata, per la rappresentazione del presepe vivente. Presenti anche rappresentanti dell'amministrazione comunale, tra cui l'assessore Anna Bosco e il consigliere Marco Marchesani.

Come spiegato dalla dirigente dell'Istituto, la dottoressa Nicoletta Del Re, "quest'anno siamo passati da una sacra rappresentazione statica in cui venivano presentati vari quadri di un presepe vivente, a una vera e propria rievocazione storica ambientata nel Medioevo, un'epoca in cui il senso religioso era particolarmente diffuso". Nello specifico, i bambini, coordinati dalle docenti, "hanno riproposto la figura di San Francesco, col presepe di Greccio, con i suoi messaggi altamente significativi e che Papa Francesco sta sempre più promuovendo. Hanno anche voluto completare una scena con la chiusura della Divina Commedia di Dante, quindi ho apprezzato molto questo lavoro non solo per il lavoro con i bambini, ma anche per il lavoro sui testi".

Ringraziamenti ai bambini e alla dirigente scolastica sono giunti dalla responsabile di plesso, Paola Melis, a margine della manifestazione che si è ripetuta in tre distinti momenti della mattinata, per dare modo a tutti di apprezzare le esibizioni dei bambini.