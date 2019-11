Farà tappa a Vasto il prossimo 6 gennaio lo spettacolo di Gabriele Cirilli #TaleEQualeAMe". Sarà il Politeama Ruzzi (corso Italia), ad accogliere alle ore 21 lo sow del popolare comico abruzzese. Lo show di Cirilli a Vasto, organizzato da Marco Santilli, promette di divertire il pubblico che sceglierà di trascorrere a teatro la serata dell'Epifania.

Sono già aperte le prevendite presso Gstylist Parrucchieri, Iston Bar (di fronte l'ospedale di Vasto), Welldone Bistrot o contattando Marco Santilli. È possibile acquistare i biglietti anche online [CLICCA QUI].

La presentazione dello spettacolo. La casa nasconde ma non perde. Lo diceva nonna CONCETTA. Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in una cantina ma con l’avvento di internet il nascondiglio viene sostituito da un hashtag dentro il quale puoi conservare le tue emozioni. Gabriele apre il suo # al suo pubblico proprio sul palcoscenico, l’unico luogo dove l’attore riesce ad essere tale e quale a se stesso.