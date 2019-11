La situazione-metano a Cupello e Monteodorisio è tornata alla normalità. È di oggi pomeriggio la comunicazione di Unareti ai sindaci Marcovecchio e Di Giacomo che tutte le utenze dei due Comuni sono state raggiunte dal personale tecnico per ripristinarel'erogazione del gas metano. Dopo l'incendio alla cabina di compressione di due giorni fa [LEGGI] i due paesi erano rimasti senza metano, creando non poche difficoltà ai cittadini. Per procedere alla riparazione gli addetti della società che gestisce la distribuzione erano passati in ogni abitazione e attività commerciale per chiudere i contatori.

Ora, dopo le necessarie operazioni che hanno permesso nuovamente l'immissione del metano nella rete di distribuzione, sono state riattivate le utenze. Nelle abitazioni in cui i tecnici non hanno trovato residenti è stato lasciato un avviso con le dovute informazioni. "Quanti eventualmente sono ancora sprovvisti del gas metano - scrive Marcovecchio - possono contattare il numero verde 800066722. La Società mi ha altresí comunicato che dal primo pomeriggio é entrata in funzione la cabina mobile di decompressione del gas metano, per cui sono stati disinstallati i carri bombolai".