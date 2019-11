La situazione a Cupello e Monteodorisio dopo l'incendio della cabina di decompressione del metano [LEGGI] è sulla lenta strada del ritorno alla normalità. I tecnici di Unareti stanno provvedendo a riattivare, abitazione per abitazione, le singole utenze.

Per il completo ripristino nei due comuni c'è ancora tempo, ma in alcune case il metano è già tornato a disposizione dei cittadini. L'obiettivo e accelerare i tempi considerate le rigide temperature e i disagi legati all'assenza del gas.

Intanto, un primo segnale di normalità è la riapertura delle scuole per la giornata di domani, come confermato dal primo cittadino cupellese Emanuele Marcovecchio a zonalocale.it: "Il metano è stato ripristinato nelle scuole che domani saranno regolarmente aperte. Più tardi faremo il punto della situazione in Comune con i tecnici della società che gestisce la rete del metano".

Stesso discorso a Monteodorisio, anche qui si tornerà in aula domattina. Il sindaco Saverio Di Giacomo spiega: "Entro stasera sarà riattivato il 50% delle utenze".