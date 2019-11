È con grande emozione che Cristina Di Pietro, sindaco di Civitella del Tronto, ha ricevuto l'assegno da 60mila euro frutto della generosità dei dipendenti e del management dello stabilimento Pilkington di San Salvo in occasione della tradizionale festa natalizia. Il Comune abruzzese, al confine con le Marche, ha subito tanti danni in occasione del terremoto del 24 agosto e dello scorso ottobre: famiglie ancora sfollate, chiese, edifici pubblici e scuole inagibili. Ed è proprio alla costruzione della nuova materna che è stata indirizzata la generosità dello stabilimento sansalvese, con il simbolico assegno consegnato al sindaco dai più giovani rappresentanti della RSU Pilikington.

"Già 24 ore dopo il terremoto - ha detto il presidente Graziano Marcovecchio - i nostri dipendendi avevano allestito i banchetti per raccogliere ore lavoro da destinare alle popolazioni terremotate". Raccolta la cifra e scelto a chi donarla, una settimana fa la delegazione Pilkington è stata a Civitella del Tronto. Oggi sono stati gli amministratori di Civitella a raggiungere San Salvo portando in dono un grande disegno realizzato dai bambini della scuola dell'infanzia con la scritta "Grazie Pilkington". Inoltre l'amministrazione civitellese, per ricambiare il dono ricevuto, ha deliberato la concessione dell'ingresso gratuito alla celebre fortezza a tutti i dipedendenti della Pilkington.

Con il sindaco Di Pietro c'è stata anche la possibilità di fare il punto della situazione su quanto sta vivendo la sua comunità e su come si cerchi di ripartire con la ricostruzione e la ripresa del normale corso della vita.