Ancora due successi per le giovani squadre del Team Volley 3.0 che, nei campionati under 13 e under 14, hanno conquistato altre due vittorie che permettono di mantenere saldamente il comando della prima fase. Vittorie che fanno morale e danno fiducia per le fasi successive, quando ci saranno da affrontare le migliori squadre delle province di Pescara e Chieti. "L'importante in questa prima stagione agonistica - commentano i dirigenti vastesi - è continuare a divertirsi e migliorare nei vari fondamentali, per creare le basi per un futuro solido nei prossimi 3-4 anni".

Ma, il fine settimana appena trascorso, è stato caratterizzato dalla festa di Natale organizzata dagli istruttori del Team Volley 3.0 con a capo Gianluca Desiati presso la palestra dei Salesiani. Gli oltre 80 iscritti, accompagnati dai loro genitori che hanno riempito gli spalti, hanno giocato, fatto merenda tutti insieme e ricevuto i regali dei big del volley. Da Monza è arrivata una maglia del Vero Volley con gli autografi di tutte le giocatrici della squadra di A1. Un altro regalo è stata la maglietta della nazionale di beach volley autografata da Daniele Lupo e Paolo Nicolai.

La società del presidente Paolo Franchella "ha in programmao nei prossimi mesi altre manifestazioni all'insegna del divertimento e della crescita per tutti i ragazzi dai 5 ai 14 anni che in maniera numerosa hanno scelto il club sportivo a dimostrazione della bontà del progetto e delle capacità degli istruttori".