Siamo andati a conoscere la realtà sportiva del Tetras Rugby, società nata da qualche mese ma già con ottimi risultati alle spalle. Ad accoglierci al campo di via Stingi a San Salvo, dove è in corso un'accesa sfida dal clima natalizio tra figli e genitori, è Marco Acquarola, co-fondatore e allenatore del Tetras Rugby. Questa nuova esperienza sportiva è nata dall'impulso di una squadra femminile e ha contagiato positivamente tanti ragazzini che oggi vivono la passione per la palla ovale.

Le attività si svolgono a San Salvo, sul sintetico di via Stingi, e a Vasto, presso il parco Muro delle Lame. Ma l'obiettivo della giovane società sportiva è quello di far crescere il numero di appassionati per dare nuova linfa al movimento rugbistico del territorio.

Di questo abbiamo parlato nell'intervista con Marco Acquarola [GUARDA].