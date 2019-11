Momenti concitati ieri a Lentella poco dopo le 13. Un uomo e due donne hanno cercato di intrufolarsi in un paio di abitazioni del centro storico facendosi aprire dai proprietari con una scusa (pare chiedessero un bicchiere d'acqua per prendere un medicinale).

Nel primo caso l'anziana che si è trovata di fronte i tre si è rifiutata di aprire; quando si sono allontanati ha dato l'allarme raccontando ad alcuni dipendenti comunali quanto accaduto.

Questi hanno trovato poi i tre a bordo della propria auto – un'Alfa 156 grigio metallizzato – sulla circonvallazione Togliatti. Hanno cercato di fermarli, ma l'uomo alla guida a tutta velocità in retromarcia ha tentato di speronarli prima di darsi alla fuga probabilmente sulla vecchia provinciale che porta a San Salvo.

Dopo l'episodio si è scoperto che i due avevano visitato un'altra abitazione, questa volta riuscendo a entrare. L'anziana cittadina, sotto shock, è rimasta ferita alle braccia probabilmente nel vano tentativo di bloccare la porta e ha riportato diverse contusioni alle mani. È stato il medico di base a portare le prime cure alla donna, mentre dell'aggressione sono stati avvisati i carabinieri. Non si conosce l'entità del bottino, probabilmente i tre soggetti entrati in azione fiutando il pericolo di essere scoperti non hanno fatto in tempo a prendere oggetti di valori.