Mercoledì 21 dicembre, presso la scuola dell'infanzia di Pagliarelli, dalle 16 alle 18 si rappresenterà la Natività. I protagonisti di questo fantastico evento saranno proprio coloro che durante tutto l'anno frequentano questa bella struttura dotata sia di spazi esterni che di comode aule: i bambini insieme ad insegnanti e genitori. In questa rappresentazione saranno utilizzati vestiti caratteristici del periodo concessi dal Comitato Presepe Vivente di Vasto cui rendiamo un ringraziamento speciale. Sarà allestito dai genitori un piccolo ristoro di dolci locali.

Lo scopo di questa rappresentazione, organizzata da insegnanti e genitori, è far capire quanto sia importante la partecipazione e la collaborazione di tutti per poter realizare qualsiasi cosa, anche un evento così impegnativo. Ci auguriamo che questa struttura diventi uno degli asili più richiesti della città di Vasto per qualità del servizio e l'accoglienza e per la collaborazione genitori-insegnanti. Ad oggi questa meravigliosa struttura, ristrutturata e messa in sicurezza, ha una sola mancanza: i pochi bambini iscritti, rischiando la chisura. La nostra amministrazione ha deciso di aiutarci fornendo per tutti i nuovi iscritti un servizio trasporti completamente gratuito, ora tocca a voi altri genitori apprezzare questa proposta, vantaggiosa a livello economico e a livello educativo, per far vivere i vostri figli in una bellissima realtà scolastica.

I genitori dell'asilo Pagliarelli