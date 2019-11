Con il terzo spettacolo di ieri sera all'auditorium della chiesa San Nicola a San Salvo si è conclusa la serie di rappresentazioni di A Christmas Carol, musical natalizio portato in scena dalla Compagnia Orizzonte Teatro. Le autrici Francesca Di Nunzio e Marianna Di Crasto hanno realizzato un interessante lavoro di adattamento della novella di Charles Dickens, portando il protagonista Ebenezer Scrooge, interpretato da Raffaele Riccio, ad intereagire con degli originali spiriti. Prima con il suo ex socio in affari, interpretato da Michele Di Spalatro, poi con gli spiriti del Natale passato, Christian Capriati, presente, Francesca Di Nunzio e futuro, con Vincenzo Delli Carri nei panni del Doc di Ritorno al futuro.

La storia si è intrecciata con le canzoni natalizie interpretate da Serena Biscotti, Maddalena Miri, Giordano Mucilli, Nicola Sciascia, Michele Bellano, Giorgio Goglione e la giovanissima Chiara Goglione, protagonista tra l'altro di un emozionante duetto con papà Giorgio. E poi il corpo di ballo di Orizzonte Teatro, guidato dalle coreografe Mariangela Cieri e Andreana Cioffi, che ha accompagnato le canzoni natalizie dando colore alla storia. Ancora una volta la giovane compagnia, che ha potuto contare anche in questa occasione di tanti collaboratori preziosi per audio, luci, trucco e parrucco, costumi, scenografie, ha saputo incantare il pubblico portando sul palco la grande passione per recitazione, danza e canto.

E, terminato uno spettacolo, ecco che ce n'è già un altro in cantiere. Dal nuovo anno inizieranno le prove per il musical Fame - Saranno famosi che andrà in scena nella primavera 2017.