I tecnici sono al lavoro da questa mattina all'alba per fronteggiare l'emergenza-metano che ha colpito Cupello e Monteodorisio. L'incendio della cabina di compressione della rete gas avvenuto alle 5 del mattino [GUARDA IL VIDEO] ha imposto l'interruzione dell'erogazione nei due comuni del Vastese. Dopo lo spegnimento dell'incendio [LEGGI] sono iniziate le operazioni di messa e in sicurezza e le complesse azioni di ripristino.

Gli interventi in corso. Da questa mattina gli addetti di Unareti, società che gestisce l'impianto, hanno avviato la chiusura di tutte le utenze nelle case e nelle attività commerciali dei due Comuni, operazione necessaria per procedere in sicurezza alle operazioni. Saranno poi i tecnici di Unareti, insieme agli utenti, a ripristinare l'erogazione, casa per casa. Di questo si è parlato nel vertice avvenuto questa mattina in Municipio, con il sindaco di Cupello, Manuele Marcovecchio [GUARDA L'INTERVISTA] ed il collega di Monteodorisio, Saverio Di Giacomo, insieme al responsabile di Unareti. In entrambe i Comuni è stata disposta la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani (20 dicembre).

I tempi di ripristino. La complessità di interventi sulle reti di distribuzione del metano non favorisce un veloce ripristino della situazione. Il lavoro delle squadre di tecnici continuerà senza sosta, verranno anche utilizzati dei carri bombolai per immettere metano nelle condutture e così arginare l'emergenza ma difficilmente prima di domani nelle case tornerà il gas. Dopo le operazioni di chiusura dei contatori e i seguenti lavori, saranno i tecnici a recarsi nuovamente nelle abitazioni per riaprire i rubinetti del gas.