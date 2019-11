Prende il via oggi dal Santuario della Madonna dei Miracoli di Casalbordino la tournée natalizia dell'Orchestra e della Corale dell'Istituto comprensivo Rossetti di Vasto. I quattro appuntamenti sono stati presentati nella chiesa di Sant'Antonio di Padova.

A illustrare l'iniziativa sono stati la dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo, i docenti di violino e pianoforte, Andrea Di Mele (direttore dell'orchestra) e Mauro Gallo, e Maria Grazia Pezzuto, direttrice del coro insieme a Fernanda D'Ercole. Due formazioni musicali che raggruppano complessivamente quasi 150 componenti (75 musicisti e 70 coristi). L'orchestra si avvale anche del lavoro di Gianluca Emerico, responsabile di un laboratorio specifico per ragazzi con bisogni educativi speciali, compresi i portatori di handicap.

Nel salutare con soddisfazione l'iniziativa, il parroco, don Stellerino D'Anniballe, ha sottolineato che "attività come queste rappresentano una fuga dai tanti pericoli cui sono soggetti i giovani e dai messaggi negativi dei nuovi mezzi di comunicazione".

"Nel far parte di un'orchestra - ha spiegato il maestro Di Mele - si imparano la puntualità, il rispetto dei compagni e lo studio personale perché tutto avvenga in armonia". "Il fulcro dell'indirizzo musicale - ha aggiunto il maestro Gallo - è proprio l'orchestra, in cui si fa gruppo".

"Queste iniziative - ha commentato Di Carlo - si realizzano quando c'è armonia a scuola. Ringraziamo anche gli altri insegnanti: Roberto Laccetti, Francesco Ricciardi e Selina De Santis. I testi sono a cura di Loreta Priori. In questo periodo, l'Istituto comprensivo Rossetti si sta dedicando anche a Scuola aperta, l'iniziativa finalizzata all'orientamento scolastico, che sabato si è svolta alla scuola secondaria di primo grado e il 12 gennaio interesserà la scuola dell'infanzia".

I concerti - L'orchestra si esibirà oggi, lunedì 19 dicembre, alle 18, nell santuario Madonna dei Miracoli di Casalbordino, mercoledì 21 dicembre alle 18.30 nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a Vasto e venerdì 23 dicembre, alle 12.30, nell'aula consiliare del Comune di Vasto. Giovedì 22 dicembre, alle 18.30, la corale sarà di scena nella chiesa di Sant'Antonio di Padova.