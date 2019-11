Si è svolta nella giornata di ieri, con la partecipazione di tante associazioni, presso la Fattoria sociale Il Recinto di Michea la manifestazione Natale di Solidarietà, organizzata da don Gianfranco Travaglini, Leda Del Borrello e tutto lo staff della Fattoria, insieme all’associazione di volontariato onlus Ricoclaun, con la collaborazione di tanti clown, capitanati dalla presidente Rosaria Spagnuolo.

"Dalla nostra parte - ha sottolineato la presidente dell'associazione Ricoclaun - c’è stata la bellissima giornata di sole, ma non solo. È venuta tanta bella gente, tantissimi bambini, tante le associazioni e scuole che hanno partecipato. Agli stand delle bancarelle solidali hanno partecipato oltre al Recinto di Michea e Ricoclaun, l’associazione Anffass, Matrix, un’associazione per disabili di Termoli, la scuola primaria Spataro, la scuola Media Rossetti e i genitori della scuola Smerilli. C’è stata inoltre la presenza solare e coinvolgente del presidente dell'Associazione culturale Bohio Beatriz Acosta, che ha portato l’atmosfera domenicana alla manifestazione. Un bellissimo Babbo Natale ha donato caramelle a tutti e cori hanno ricreato la giusta atmosfera natalizia, molta la partecipazione anche all’Aperitivo e Merenda solidale, con tanti giochi e laboratori".

"Tra le cose più belle - ha aggiunto Rosaria Spagnuolo - c’è stato l’allestimento dell’Albero di Natale, fatto con semplici tavole di legno, dove i bambini hanno scritto le loro parole della gentilezza. All’accensione delle luci a fine manifestazione, tutti i partecipanti si sono messi in cerchio tenendosi la mano. Rileggendo con i bambini tutte le parole, abbiamo detto che devono diventare come tanti piccoli semi e far germinare nel cuore di ognuno di noi atteggiamenti positivi non solo nel Natale che sta arrivando, ma nella quotidianità per migliorare le relazioni di ogni giorno in un clima di serenità. L’altra cosa veramente bella è stata la condivisione e la collaborazione tra le persone, durante tutta la manifestazione, in un clima veramente solidale. Ricordiamo a tutti che La Fattoria di Michea è aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 16.30 alle 19, con tantissimi prodotti: marmellate, sottaceti, pane con lievito madre una volta la settimana, uova fresche ,ortaggi, succhi di frutta, salsa di pomodoro, saponi, tovagliette tessute a mano e molto altro. Tutti prodotti naturali fatti con amore".